Еще один субъект РФ обесточило из-за атаки ВСУ

ВСУ продолжают атаковать приграничные регионы.
Обстрел энергосистемы в Запорожской области обесточил сотни населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«В результате обстрела в Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населенных пунктов», — заявил глава Херсонской области.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что удар также пришелся по инфраструктуре региона и затронул значительную часть территории. Сейчас продолжаются восстановительные работы.