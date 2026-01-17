«Просто невероятная инфраструктура»: известный экстрасенс провел несколько дней в Тюмени

Шепс сказал, что вернется в Тюмень снова.
Участник телепроекта «Битва сильнейших» на ТНТ Олег Шепс побывал в Тюмени и высоко оценил городскую инфраструктуру и сочетание старинной и современной архитектуры. Экстрасенс подчеркнул, что город производит яркое впечатление благодаря продуманному облику и ухоженности.
«Я хочу сказать, что здесь просто невероятная инфраструктура, очень развитая. Очень красиво все: красивые здания, красивые места. Совмещение такое… Например, такие современные здания с какими‑то старинными постройками, которые отреставрированы — очень просто красиво все выглядит», — рассказал Шепс в своем telegram‑канале.
Экстрасенс провел в Тюмени несколько дней вместе со своей возлюбленной Полиной, которая показала ему город. Сегодня, 19 января, пара вернулась в Москву. Экстрасенс признался, что остался в восторге от поездки, отметил гостеприимство местных жителей и заявил о твердом намерении вернуться в Тюмень снова.