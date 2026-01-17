Подравшийся с агентом Киркорова блогер ездил по городу с полицейской мигалкой

В октябре 2024 года в Москве арестовали блогера Михаила Литвина за драку во время футбольного матча Медиалиги. Тогда активисты, обратившие внимание на этот инцидент, нашли видео, в котором блогер хвастался покупкой военного билета с пометкой «ограниченно годен». А в мае 2025 года Литвину аннулировали «военник», и на этом фоне блогер улетел в ОАЭ.