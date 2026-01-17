Подравшийся с агентом Киркорова блогер ездил по городу с полицейской мигалкой

Блогер Суад, ранее устроивший драку с помощником певца Филиппа Киркорова на ГУМ-катке, прокатился по городу на автомобиле со спецсигналом и выложил соответствующее видео в социальных сетях.
— Блин, круто! Пробок не существует, хочу себе такую штуку, — заявил Суад на своей странице в соцсети.
Ранее концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник и блогер Суад Муратович подрались на открытии ГУМ-катка. Перед этим блогер назвал артиста «сладким пупсиком» и попросился с ним сфотографироваться, а директор стал ему угрожать. Мужчин пришлось разнимать прохожим. Что известно об этом инциденте и что грозит участникам потасовки, разбиралась «Вечерняя Москва».
Похожий инцидент, но с более серьезными последствиями, произошел в середине ноября в Подмосковье. Там группа мужчин толпой избила баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова. Спортсмен неделю провел в реанимации с проломленным черепом.
В октябре 2024 года в Москве арестовали блогера Михаила Литвина за драку во время футбольного матча Медиалиги. Тогда активисты, обратившие внимание на этот инцидент, нашли видео, в котором блогер хвастался покупкой военного билета с пометкой «ограниченно годен». А в мае 2025 года Литвину аннулировали «военник», и на этом фоне блогер улетел в ОАЭ.