Умер бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин

Бывший футболист футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба липецкого клуба «Металлург».
«Тело одного из главных талантов липецкого футбола Артура Шамрина было обнаружено в микрорайоне “Елецком”. Смерть отца нам подтвердил его сын Сергей», — говорится в сообщении.
Шамрин в последнее время болел, имел инвалидность по неврологии. Накануне он вышел на прогулку и не вернулся домой. Родственники и волонтеры искали его всю ночь и нашли на улице насмерть замерзшим.
Артур Шамрин является 18-м бомбардиром в истории «Металлурга», за который он играл в 1984−86 и 1992−94 годах, и забил 37 мячей.
Артур Витальевич родился 6 февраля 1969 года в Липецке. Является воспитанником СДЮШОР «Металлург» Липецк. Профессиональную карьеру начал в 1984 году. Также играл за дубль столичного «Спартака», СКА (Одесса), «Локомотив» (Москва), «Дружба» (Майкоп). За «железнодорожников» Шамрин провел 31 матч в 1990—1991 годах, забив 9 мячей.
В 28 лет был вынужден закончить с профессиональным футболом. После этого стал чемпионом Липецкой области в составе любительского клуба «Динамо».
Ранее в возрасте 45 лет скончался бывший футболист петербургских клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов.