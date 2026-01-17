В регионе РФ из-за блэкаута перевели соцобъекты на резервное питание

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение и работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», — рассказал о ликвидации последствий глава Запорожья.