Атака ВСУ оставила часть Запорожской области без света

Энергетика Запорожской области пострадала после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Запорожской области отключение электричества затронуло большую часть региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области», — написал губернатор.

Балицкий уточнил, что энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения. Социально важные объекты были подключены к резервным источникам энергии, а генераторы обеспечивают водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры.

Ранее беспилотники ВСУ совершили 19 атак по территории Запорожской области. Балицкий отметил, что в результате этих ударов были повреждены частные дома, прилегающие территории и гражданские автомобили.