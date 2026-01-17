Ричмонд
Путин поздравил артистов с профессиональным праздником

Путин поздравил российских артистов с профессиональным праздником.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин поздравил российских деятелей искусства с Днем артиста.

«Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству», — написал он в телеграмме.

На церемонии награждения деятелей культуры поздравление президента зачитал первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко.

Он отметил их созидательный вклад в сбережение уникального исторического, культурного и духовного достояния России, а также в развитие традиций просветительства, самоотверженного служения народу и высоким целям, передающихся из поколения в поколение.

Глава государства назвал символичным тот факт, что праздник отмечают в день рождения выдающегося режиссера Константина Станиславского. Он пожелал артистам творческих успехов и преданных зрителей, выразив надежду на то, что памятная дата обретет собственные традиции и пройдет на высокой ноте.

День артиста учредили в сентябре 2025-го, в этом году его празднуют впервые.

