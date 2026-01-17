Оперштаб Кубани: В регионе обеспечен проезд по всем маршрутам

Несмотря на обильные снегопады, дорожные службы Краснодарского края смогли обеспечить беспрепятственный проезд по всем транспортным маршрутам. Об этом стало известно на заседании краевого оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева для ликвидации последствий непогоды.
В течение суток дорожные службы работали в усиленном режиме, оперативно реагируя на изменения погоды. Для борьбы со снегом в Крымский район перебросили дополнительную технику — один автогрейдер и пять комбинированных дорожных машин. В Ленинградский район из-за снегопадов вернулась одна из машин для борьбы с переметами. А в краевой столице для расчистки улиц задействовали шесть КДМ.
Всего, по данным оперативного штаба, в работах по уборке снега и наледи участвовали 263 специалиста. В их распоряжении находилось 47 автогрейдеров, 192 комбинированные дорожные машины, 88 тракторов с плужным оборудованием, 10 погрузчиков и бульдозер.
Отмечается, что автобусное сообщение на территории края в течение суток не прерывалось. Никаких ограничений по проезду для общественного транспорта не вводилось.