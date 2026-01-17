Оперштаб Кубани: В регионе обеспечен проезд по всем маршрутам

В течение суток дорожные службы работали в усиленном режиме, оперативно реагируя на изменения погоды. Для борьбы со снегом в Крымский район перебросили дополнительную технику — один автогрейдер и пять комбинированных дорожных машин. В Ленинградский район из-за снегопадов вернулась одна из машин для борьбы с переметами. А в краевой столице для расчистки улиц задействовали шесть КДМ.