Боролся с болезнью: скончался 30-летний блогер и учитель математики Кириченко

По информации из соцсетей, незадолго до Нового года мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц с пневмонией. Врачи фиксировали резкое ухудшение состояния пациента, после чего было принято решение о проведении операции. Тем не менее спасти его не удалось.