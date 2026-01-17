Боролся с болезнью: скончался 30-летний блогер и учитель математики Кириченко

Популярный блогер и учитель математики из Москвы Кирилл Кириченко умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщила в социальных сетях его сестра.
— Кирилла больше нет. Дату и место прощания сообщим позже. Помолитесь за упокой души моего единственного брата, — написала женщина.
Кириченко стал известен благодаря видеоурокам по математике, которые публиковал в интернете. Его публикации собрали аудиторию более 58 тысяч подписчиков. Он доступно объяснял сложные темы и привлекал к изучению предмета людей из разных стран.
По информации из соцсетей, незадолго до Нового года мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц с пневмонией. Врачи фиксировали резкое ухудшение состояния пациента, после чего было принято решение о проведении операции. Тем не менее спасти его не удалось.
Сестра Кириченко также рассказала, что в последние месяцы он находился в тяжелом эмоциональном состоянии и переживал депрессию. По ее словам, внутренние переживания могли повлиять на общее состояние здоровья Кирилла и усугубить течение болезни.