Футбольная легенда «Локомотива» Артур Шамрин найден мертвым в Липецке

Скончался экс-футболист «Локомотива» Артур Шамрин.
Экс-футболист «Локомотива» и «Металлурга» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет. Тело легенды липецкого футбола было найдено в Липецкой области. Об этом сообщил футбольный клуб «Металлург» в своем официальном канале.
«Смерть отца нам подтвердил его сын Сергей. В последнее время 56-летний спортсмен болел, имел инвалидность по неврологии, вчера он вышел на вечернюю прогулку и не вернулся — его тело было обнаружено сегодня утром. Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой», — говорится в заявлении клуба. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» искали Шамрина всю ночь.