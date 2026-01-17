Ричмонд
Футбольная легенда «Локомотива» Артур Шамрин найден мертвым в Липецке

Экс-футболист «Локомотива» и «Металлурга» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет. Тело легенды липецкого футбола было найдено в Липецкой области. Об этом сообщил футбольный клуб «Металлург» в своем официальном канале.

«Смерть отца нам подтвердил его сын Сергей. В последнее время 56-летний спортсмен болел, имел инвалидность по неврологии, вчера он вышел на вечернюю прогулку и не вернулся — его тело было обнаружено сегодня утром. Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой», — говорится в заявлении клуба. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» искали Шамрина всю ночь.

Артур Шамрин вошел в историю как 18-й бомбардир «Металлурга», забив за клуб 37 мячей. Он начинал в дубле московского «Спартака», а также выступал за СКА (Одесса), «Локомотив» (Москва) и «Дружбу» (Майкоп).