Футбольная легенда «Локомотива» Артур Шамрин найден мертвым в Липецке

«Смерть отца нам подтвердил его сын Сергей. В последнее время 56-летний спортсмен болел, имел инвалидность по неврологии, вчера он вышел на вечернюю прогулку и не вернулся — его тело было обнаружено сегодня утром. Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой», — говорится в заявлении клуба. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» искали Шамрина всю ночь.