Симоньян заявила, что злоумышленники создают поддельные каналы от ее имени

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о фейковых Telegram‑каналах, созданных от ее имени. Ее слова приводит KP.RU.
«Дорогие подписчики, снова предупреждаю вас о мошенниках. Ни я, ни мои помощники не ведем никаких закрытых каналов», — написала главред медиагруппы «Россия сегодня».
Симоньян настоятельно рекомендовала не подписываться на подобные ресурсы и не поддаваться на обман. Также главный редактор RT указала, что есть только три официальных канала, к которым она имеет отношение.
Напомним, ранее сообщалось, что британская газета Financial Times включила Маргариту Симоньян в перечень наиболее влиятельных людей 2025 года.