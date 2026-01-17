Минск снова унизил Москву: как «Динамо» проиграло третий раз подряд

Встреча прошла в субботу вечером и была ожидаемо напряжённой. Предыдущие две игры между командами состоялись в декабре и январе в Минске, и обе завершились победой хозяев. Несмотря на плотный график и нестабильную форму — у москвичей одна победа в последних шести матчах, у минчан — одна в пяти — обе стороны стремились продемонстрировать характер в этом принципиальном противостоянии.