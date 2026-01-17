Минск снова унизил Москву: как «Динамо» проиграло третий раз подряд

17 января 2026 года минское «Динамо» в третий раз подряд обыграло московских одноклубников в КХЛ — 3:2. Общий счёт трёх встреч — 15:6 в пользу белорусской команды. Решающий гол на 55-й минуте забил Вадим Мороз. Следующая игра москвичей — 19 января против «Северстали».
Минское «Динамо» в третий раз подряд обыгрывает московских одноклубников.
17 января 2026 года на ледовой арене в Петровском парке состоялась третья очная встреча между московским и минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/26. Хозяева уступили гостям со счётом 2:3, что стало для них уже третьим поражением подряд от белорусской команды. Общий результат трёх игр в пользу минского коллектива — 15:6.
Встреча прошла в субботу вечером и была ожидаемо напряжённой. Предыдущие две игры между командами состоялись в декабре и январе в Минске, и обе завершились победой хозяев. Несмотря на плотный график и нестабильную форму — у москвичей одна победа в последних шести матчах, у минчан — одна в пяти — обе стороны стремились продемонстрировать характер в этом принципиальном противостоянии.
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов внёс ряд изменений в состав по сравнению с предыдущей игрой. Вратарём с первых минут выступил Максим Моторыгин, вместо Марио Паталахи в заявку был включён Егор Римашевский, а Никита Гусев и Максим Комтуа поменялись местами в сочетаниях. Кроме того, матч стал для москвичей третьим в сезоне в ретро-форме.
Первый период прошёл в высоком темпе и с активной борьбой, однако без взятия ворот. Зрители на трибунах активно поддерживали обе команды, а на площадке инициатива постоянно переходила от одной стороны к другой.
Во втором периоде преимущество в владении шайбой чаще оказывалось у гостей. На 32-й минуте игры после выброса из зоны Никиты Гусева шайба осталась в центральной зоне, где её первым подобрал Ансель Галимов. Он убежал один на один с вратарём Заком Фукале и точно поразил цель — 1:0 в пользу минского «Динамо».
В начале третьего периода москвичи усилили натиск и на 50-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Однако спустя менее чем полторы минуты Виталий Пинчук, реализуя численное преимущество, вновь вывел гостей вперёд — 2:1. Московские хоккеисты продолжили атаковать и уже на 54-й минуте Игорь Ожиганов восстановил равновесие — 2:2. Но решающий гол был забит на 55-й минуте: Вадим Мороз оказался точен, установив окончательный счёт — 3:2 в пользу минчан.
«Два тяжелых периода. Долго у нас не получилась. В третьем периоде ребята немного поменяли линии, забили хорошие голы. Третий отрезок идет нам в зачет», — сказал после матча главный тренер ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов.
Следующий матч московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ состоится 19 января. На домашней арене в Петровском парке команда примет череповецкую «Северсталь», которой руководит Андрей Козырев. Игра начнётся в 19:30. Последняя в этом сезоне встреча между двумя динамовскими клубами намечена на 9 марта и также пройдёт в Москве.