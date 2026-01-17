Ричмонд
В Молдове продолжается морозный беспредел: Но уже «теплеет» — до минус 10 градусов, — сколько терпеть аномалию

Прогноз погоды в Молдове на воскресенье, 18 января 2026, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Воскресенье, 18 января, днем будет на пару градусов потеплеет — до …-8 градусов.

Переменная облачность.

Ночью — опять сильный мороз до …-11 градусов.

Снегопада не ожидается.

Только к среде морозы будут не такими злыми — …-1 градус днем и …-6 градусов ночью.

