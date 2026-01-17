В Молдове продолжается морозный беспредел: Но уже «теплеет» — до минус 10 градусов, — сколько терпеть аномалию

Воскресенье, 18 января, днем будет на пару градусов потеплеет — до …-8 градусов.
Переменная облачность.
Ночью — опять сильный мороз до …-11 градусов.
Снегопада не ожидается.
Только к среде морозы будут не такими злыми — …-1 градус днем и …-6 градусов ночью.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).
В Молдове отменили второгодников: Теперь те, кто учится «неудовлетворительно», будут сдавать задолженности — в противном случае их будут отчислять.
Учителя будут сами решать, сколько оценок в семестре должны иметь учащиеся (далее…).
Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы.
Заявления президентки, премьера и всех остальных не обсуждает теперь только ленивый (далее…).