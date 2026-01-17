Трамп заявил о готовности США вести переговоры с Данией и ЕС по Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к немедленным переговорам с Данией и рядом европейских стран по вопросу вхождения Гренландии в состав США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«США в течение 150 лет пытались реализовать эту транзакцию. Многие президенты [США] пытались [сделать это], на это имелись веские причины, но Дания всегда отказывала», — отметил глава Белого дома.
Трамп подчеркнул, что сейчас США готовы начать диалог не только с Копенгагеном, но и с европейскими государствами, поддержавшими позицию Дании и направлявшими силы в регион.
Ранее Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. По словам президента США, они будут действовать против Дании, Франции, Германии, Великобритании и других государств. Действие пошлин будет длиться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о включении острова в состав Америки.