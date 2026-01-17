Трамп заявил о готовности США вести переговоры с Данией и ЕС по Гренландии

Ранее Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. По словам президента США, они будут действовать против Дании, Франции, Германии, Великобритании и других государств. Действие пошлин будет длиться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о включении острова в состав Америки.