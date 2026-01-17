Выжить в 90-е: что известно о втором сезоне сериала «Лимитчицы»

В Твери подошли к концу съемки второго сезона многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» режиссера Ольги Кандидатовой. Что известно о втором сезоне проекта — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Действия первого сезона происходили в начале 1970-х годов. Сюжет рассказывал о трех подругах, переехавших из села в строящийся город, чтобы трудиться на ткацкой фабрике.
Во втором сезоне действия развернутся в конце 1990-х годов. Маша стала директором ткацкой фабрики. Предприятие переживает не лучшие времена: проводятся сокращения сотрудников и растет недовольство. Ее сын Леша, вернувшийся из армии, решает заняться бизнесом и связывается с криминальными авторитетами, а муж Иван при попытке заработать денег попадает в крупные неприятности. С проблемами сталкиваются и подруги Маши — Нина и Зоя. Удастся ли им пройти все испытания или они станут очередными жертвами лихих 90-х?
— Мы видели наших героинь в начале 70-х, когда они были еще юными девушками. И вот прошло целых двадцать лет, столько всего случилось за эти годы! При этом у моей героини остался прежний характер. Интересно следить за тем, как Зоя осталась той же, а время, в которое она живет, поменялось. В первой части «Лимитчиц» моей героине так не хватало любви! И вот во втором сезоне Зоя наконец-то будет бороться за себя и за свое счастье, причем не только в любовном плане, — рассказала исполнительница роли Зои Надежда Лумпова.
В ролях:
Валерия Федорович;Алексей Демидов;Надежда Лумпова;Маруся Климова;Антон Шаврин;Михаил Евланов;Алина Болознева;Максим Заболотний;Екатерина Порубель;Ксения Лукьянчикова;Максим Костромыкин;Юрий Межевич;Любовь Зайцева;Хельга Филиппова;Алексей Матошин;Антон Шокалюк;Владимир Тяптушкин;Фэйя Цзоу;Юлия Волкова;Михаил Водзуми;Сергей Мардарь;Денис Пьянови другие актеры.
Кто снимал:
Режиссер: Ольга Кандидатова;Сценарист: Ольга Шевченко;Оператор-постановщик: Кирилл Сперанский;Художник-постановщик: Марина Николаева;Художник по костюмам: Татьяна Орлова;Художник по гриму: Валентина Мочалина;Производство: «МАНГОС ФИЛЬМ».
Съемки второго сезона проходили в Москве, Твери, Торжке, Павловском Посаде и Минске.
Дата выхода.
Второй сезон «Лимитчиц» (или «Лимитчицы. Новые серии») выходит 19 января 2026 года. Сериал выйдет на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная премьера состоится на телеканале «Россия».
