Выжить в 90-е: что известно о втором сезоне сериала «Лимитчицы»

— Мы видели наших героинь в начале 70-х, когда они были еще юными девушками. И вот прошло целых двадцать лет, столько всего случилось за эти годы! При этом у моей героини остался прежний характер. Интересно следить за тем, как Зоя осталась той же, а время, в которое она живет, поменялось. В первой части «Лимитчиц» моей героине так не хватало любви! И вот во втором сезоне Зоя наконец-то будет бороться за себя и за свое счастье, причем не только в любовном плане, — рассказала исполнительница роли Зои Надежда Лумпова.