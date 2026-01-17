Появились кадры разговора Трампа и Макрона о согласии Киева на прекращение огня

Телеканал FranceTV опубликовал видеозапись разговора президента Франции Эммануэля Макрона с американским лидером Дональдом Трампом, посвященного предложению украинского президента Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня. Видео было снято в Киеве 10 мая 2025 года и размещено в X.
На записи Макрон объяснил Трампу, что звонит рано утром и попросил его перезвонить через две минуты, чтобы к разговору присоединились Зеленский, британский премьер Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Французский лидер уточнил, что обсуждение касается согласия Зеленского на предложение о временном перемирии. Трамп в ответ отметил, что за это можно вручить Нобелевскую премию.
В ходе последующего созвона Макрон сообщил американскому коллеге, что все присутствующие согласны с предложением о перемирии. Зеленский затем подключился к разговору и предложил усилить давление на Россию, если она не примет шаг к прекращению огня, включая возможность санкций.
Трамп заявил, что обсудит этот вопрос с соответствующими сторонами, после чего лидеры договорились о повторном созвоне для уточнения деталей.
Ранее стало известно, что Макрон пытался добиться поддержки от высшего военного руководства и парламентских лидеров в вопросе ввода французского контингента на Украину после заключения мирного соглашения.