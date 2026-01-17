Рекордная поддержка, но ноль голов: провал «Спартака» в Москве

17 января 2026 года «Спартак» провёл первый домашний матч за 48 дней, уступив «Торпедо» со счётом 0:1 при рекордной посещаемости в 10 813 зрителей. Единственный гол забил Глеб Пугачёв. Несмотря на 30 бросков и усиленное давление в третьем периоде, москвичи не смогли забить Денису Костину. Александр Георгиев отразил 22 броска. «Спартак» с 51 очком — восьмой на Западе, «Торпедо» — четвёртый с 58 очками.
«Спартак» уступил «Торпедо» в первом домашнем матче 2026 года.
17 января 2026 года московский «Спартак» провёл первый домашний матч в новом календарном году на арене «Мегаспорт». Это стало первым выступлением красно-белых на родном льду за последние 48 дней: предыдущие 12 игр команда провела исключительно на выезде. Встречу с нижегородским «Торпедо» поддержали 10 813 зрителей — это новый рекорд посещаемости матчей в Москве в текущем сезоне 2025/26 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Несмотря на поддержку трибун, «Спартак» не сумел одержать победу. Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте игроком «Торпедо» Глебом Пугачёвым. После потери шайбы на чужой синей линии Пугачёв оказался один на один с вратарём «Спартака» Александром Георгиевым и, не приближаясь вплотную, нанёс точный бросок, поразивший ворота москвичей.
На протяжении большей части игры «Спартак» испытывал трудности с реализацией моментов. Лишь в третьем периоде команда заметно усилила давление, нанеся 17 бросков по воротам соперника из общего количества в 30 за весь матч. Однако ни один из них не привёл к взятию ворот Дениса Костина, голкипера «Торпедо». За полторы минуты до окончания основного времени «Спартак» снял вратаря в попытке сравнять счёт, но даже численное преимущество в шесть игроков против пяти не помогло москвичам изменить результат.
Положительным моментом для «Спартака» стала надёжная игра Александра Георгиева, который отразил 22 броска из 23, допустив лишь единственный гол во втором периоде.
После 45 проведённых матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26 «Спартак» набрал 51 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», в свою очередь, после 46 игр располагается на четвёртой строчке того же дивизиона, имея в активе 58 очков.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проведёт 20 января 2026 года на выезде в Санкт-Петербурге, где его соперником станет клуб «Шанхайские Драконы».