Рекордная поддержка, но ноль голов: провал «Спартака» в Москве

На протяжении большей части игры «Спартак» испытывал трудности с реализацией моментов. Лишь в третьем периоде команда заметно усилила давление, нанеся 17 бросков по воротам соперника из общего количества в 30 за весь матч. Однако ни один из них не привёл к взятию ворот Дениса Костина, голкипера «Торпедо». За полторы минуты до окончания основного времени «Спартак» снял вратаря в попытке сравнять счёт, но даже численное преимущество в шесть игроков против пяти не помогло москвичам изменить результат.