Братья Торсуевы признались в неприязни к американскому кино

Актеры, ставшие знаменитыми на весь СССР после фильма «Приключения Электроника», сегодня отдают предпочтение российским картинам. Владимир Торсуев заявил aif.ru, что голливудская подача вызывает у него резкое отторжение, в то время как отечественные фильмы последних лет кажутся ему удачными.
Несмотря на то, что Владимир Торсуев редко ходит в кинотеатры как обычный зритель, он внимательно следит за российскими премьерами, оценивая работу коллег уже с профессиональной точки зрения. При этом западный кинематограф артист принципиально игнорирует.
«Я не смотрю американское кино, оно у меня вызывает рвотный рефлекс. Даже с точки зрения подачи и историй, о которых они говорят. Английское — тем более, а французского хорошего в последнее время и нет. Мне понравился “Последний богатырь” и первый “Чебурашка”, кто бы что ни говорил — и эффекты, и грим, и актерский состав», — поделился актер.
Своим самым любимым фильмом Юрий Торсуев назвал «Собачье сердце», признавшись, что любит эту картину даже больше, чем «Приключения Электроника». При этом, как отмечают братья, в современном российском кино появилось много по-настоящему «талантливых и красивых актеров, чья работа радует глаз».