Крысиный яд на обед: девушка-подросток попыталась отравить семью из-за запрета на отношения

В Бразилии 17-летняя девушка попыталась отравить своих родителей и двоюродного брата, после того как ей запретили встречаться с молодым человеком. Об этом сообщает Daily Star.
По данным полиции, подросток подмешала гранулированный крысиный яд во время обеда всей семье. Гибели удалось избежать благодаря бдительности двоюродного брата, который заметил странную консистенцию пищи и предупредил родственников.
Молодой человек сразу обратился за медицинской помощью, ему провели промывание желудка. Издание уточняет, что девушка была задержана. На допросе она призналась, что действовала из-за гнева, вызванного запретом родителей на ее отношения.
Ранее KP.RU писал, что «балашихинский отравитель» пытался убить свою семью ради наследства в 150 миллионов рублей. Он месяцами подмешивал яд в еду родных, однако был пойман. Расследование уголовного дела завершено.