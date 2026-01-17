Ричмонд
Олимпийский чемпион провел мастер-класс для юных лыжников в ЯНАО

Юные спортсмены из Надыма (ЯНАО) получили уникальную возможность поучиться у олимпийского чемпиона: Никита Крюков провел для них мастер‑класс по лыжному спорту. Ребята смогли не только перенять опыт именитого спортсмена, но и пообщаться с ним на мотивационной встрече. Об этом сообщила пресс‑служба администрации Надымского района.

Занятия состоялись на территории лыжной базы спортивной школы «Арктур».

«Сегодня получить советы от российского лыжника, олимпийского чемпиона 2010 года в личном спринте, серебряного призера Олимпиады 2014 года в командном спринте, трехкратного чемпиона мира в спринте Никиты Крюкова смогли юные надымчане, занимающиеся лыжным спортом. Советы от именитого спортсмена помогут юным надымским спортсменам в достижении новых высот», — говорится в telegram-канале мэрии.

Мастер‑класс состоялся на лыжной базе спортивной школы «Арктур». После этого все желающие получили возможность задать вопросы Никите Крюкову и подробнее узнать о его спортивной карьере в ходе мотивационной встречи, прошедшей в Доме молодежи.