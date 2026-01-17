Олимпийский чемпион провел мастер-класс для юных лыжников в ЯНАО

Юные спортсмены из Надыма (ЯНАО) получили уникальную возможность поучиться у олимпийского чемпиона: Никита Крюков провел для них мастер‑класс по лыжному спорту. Ребята смогли не только перенять опыт именитого спортсмена, но и пообщаться с ним на мотивационной встрече. Об этом сообщила пресс‑служба администрации Надымского района.