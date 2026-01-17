В Ростовской области средняя стоимость нового авто снизилась до 2,21 млн рублей

Аналитики выяснили, как в Ростовской области складывалась ситуация на авторынке в минувшем году. Эксперты Авто.ру уточнили, что оценка проводилась на основе опубликованных в 2025-ом объявлений. Согласно исследованию, средняя стоимость нового автомобиля снизилась до 2,21 млн рублей. Сильнее всего в регионе подешевели популярные модели Jaecoo, Exeed и Chery.
При этом в целом по стране средняя стоимость нового китайского автомобиля с августа по декабрь возросла на 8,3%, достигнув к концу года 3,82 миллиона рублей. В случае с отечественными производителями средняя цена к концу года едва не превысила отметку в два миллиона рублей.
При этом за год средняя стоимость нового автомобиля в Ростовской области уменьшилась на 13,4% и составила 2,21 млн рублей.
— Список самых подешевевших моделей возглавили Jaecoo J7, Chery Tiggo 4 и Exeed RX. А в топ-3 наиболее подорожавших вошли Lada Largus, GAC GS8 и Lada Niva Legend, — сообщили в Авто.ру.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростовской области за год изменились цены на мясо и хлеб.
Метель, морозы до −26 градусов и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 17−18 января.