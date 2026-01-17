Лариса Долина за годы карьеры могла заработать на пенсию в 120 тысяч рублей

Певица Лариса Долина может рассчитывать на пенсию в размере около 120 тысяч рублей в месяц. Как пояснили эксперты, сумма складывается из трудового стажа артистки, который в 2026 году достигнет 55 лет, и надбавки за статус народной артистки России.
При этом певица Алла Пугачева, покинувшая страну, продолжает получать выплаты не менее 67 тысяч рублей в месяц. По информации источников, деньги поступают на банковскую карту артистки независимо от ее пребывания за границей.
Другие столичные звезды получают значительно меньше: например, певица Ольга Зарубина получает минимальную московскую пенсию в размере 25 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что прожить в столице только на эти выплаты сложно, поэтому некоторым артистам приходится работать даже в пожилом возрасте.
Финансовый аналитик Михаил Беляев уточнил, что теоретически пенсия Долиной за 54 года работы на сцене могла бы составлять примерно 70 тысяч рублей, а надбавка за звание народной артистки — еще 50 тысяч. Однако, по его мнению, на практике реальная сумма выплаты составляет около 85 тысяч рублей, учитывая особенности индексации и часть карьеры в советский период, передает Ura.Ru.
Ранее заслуженный артист России, фокусник Амаяк Акопян заявил, что получает пенсию около 60 тысяч рублей. Иллюзионист уточнил, что ему приходят «приличные» выплаты благодаря званию заслуженного артиста.