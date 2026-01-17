Лариса Долина за годы карьеры могла заработать на пенсию в 120 тысяч рублей

Финансовый аналитик Михаил Беляев уточнил, что теоретически пенсия Долиной за 54 года работы на сцене могла бы составлять примерно 70 тысяч рублей, а надбавка за звание народной артистки — еще 50 тысяч. Однако, по его мнению, на практике реальная сумма выплаты составляет около 85 тысяч рублей, учитывая особенности индексации и часть карьеры в советский период, передает Ura.Ru.