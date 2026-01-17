Актеры Торсуевы рассказали, за что получили чины генерал-майоров

Поездки Владимира и Юрия Торсуевых на передовую начались еще в декабре 2014 года. Актеры рассказали aif.ru, что имеют казачьи корни — их дед был родом из Ростова-на-Дону, и сами они состоят в казачьих подразделениях уже более 30 лет. Именно вклад их вклад в общее дело был отмечен высокими чинами.