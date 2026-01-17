Актеры Торсуевы рассказали, за что получили чины генерал-майоров

Братья-близнецы Торсуевы, актеры из советского фильма «Приключения Электроника» рассказали aif.ru, что уже 11 лет регулярно посещают зону фронта с гуманитарными миссиями и концертами. Артисты подчеркивают, что их задача —.
дарить бойцам напоминание о доме и мирном детстве.
Поездки Владимира и Юрия Торсуевых на передовую начались еще в декабре 2014 года. Актеры рассказали aif.ru, что имеют казачьи корни — их дед был родом из Ростова-на-Дону, и сами они состоят в казачьих подразделениях уже более 30 лет. Именно вклад их вклад в общее дело был отмечен высокими чинами.
«Наша задача — приехать и поддержать бойцов. Мы не поем песни про патриотизм, мы поем о любви, вспоминаем детство. У ребят совсем другое настроение после этого становится. А если надо будет — я и танк водить умею», — подчеркнул Юрий Торсуев.
Артисты выступают в госпиталях, детских домах и непосредственно в подразделениях. Свой формат выступлений они называют «гаражным» — в рамках их творческого объединения «Гараж Сыроежкина», где собраны музыканты, операторы и журналисты, готовые работать в любых условиях ради поддержки соотечественников.