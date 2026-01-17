Ричмонд
В небе над ОАЭ заметили 15 военно-транспортных вертолетов США

Жители Объединенных Арабских Эмиратов стали свидетелями пролета военных вертолетов США на фоне эскалации с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) были замечены 15 военно-транспортных вертолетов США. Соответствующими кадрами делится «Архангел Спецназа».

«Пока неясно, с чем связан этот массовый перелет вертолетной техники разных типов. Возможно, прибыло усиление на фоне эскалации с Ираном… Возможно, это из-за предстоящей в ОАЭ военной выставки вооружения и военной техники», — отмечают авторы публикации.

Кроме того, в сообщении указано, что у вооруженных сил США есть военная база Эд-Дафра в ОАЭ, где дислоцировано множество единиц военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направляют военные силы на Ближний Восток, это связано с возможными ударами по иранской территории.

Кроме того, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

