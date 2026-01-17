В небе над ОАЭ заметили 15 военно-транспортных вертолетов США

В небе над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) были замечены 15 военно-транспортных вертолетов США. Соответствующими кадрами делится «Архангел Спецназа».
«Пока неясно, с чем связан этот массовый перелет вертолетной техники разных типов. Возможно, прибыло усиление на фоне эскалации с Ираном… Возможно, это из-за предстоящей в ОАЭ военной выставки вооружения и военной техники», — отмечают авторы публикации.
Кроме того, в сообщении указано, что у вооруженных сил США есть военная база Эд-Дафра в ОАЭ, где дислоцировано множество единиц военной техники.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направляют военные силы на Ближний Восток, это связано с возможными ударами по иранской территории.
Кроме того, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.