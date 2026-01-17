Ричмонд
Армия Ирака взяла под контроль авиабазу «Айн-аль-Асад» после вывода сил США

База «Айн-аль-Асад» находится под полным контролем Ирака.

Источник: Комсомольская правда

Авиабаза «Айн-аль-Асад» на западе Ирака полностью перешла под контроль иракской армии после вывода сил международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*, возглавляемой США. Об этом сообщает иракское оборонное ведомство.

Генерал-полковник Абдель Амир Рашид Яраллах контролировал распределение задач среди войск на базе после ухода американских сил. Соглашение между Багдадом и Вашингтоном предусматривало завершение пребывания коалиции в Ираке до 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону готовиться к ударам по Ирану. По данным Wall Street Journal, глава Белого дома был настроен на проведение атаки, однако позже передумал. Военные США, ожидавшие приказа, не получили окончательного распоряжения.

*- террористическая группировка, запрещенная на территории России.

