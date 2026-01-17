Братья Торсуевы заявили о готовности сесть за рычаги танка

Актеры-близнецы, снявшиеся в фильме «Приключения Электроника» проводят в зоне спецоперации значительную часть времени. Владимир и Юрий Торсуевы сообщили aif.ru, что их деятельность давно вышла за рамки обычных творческих встреч.
Участие братьев Торсуевых в поддержке Донбасса насчитывает уже 11 лет. С момента присвоения им генеральских чинов в добровольческих казачьих формированиях, братья стали еще плотнее вовлечены в жизнь передовой. Юрий Торсуев отметил, что их присутствие там — это важная психологическая помощь.
«Мы не просто поем — мы общаемся с ребятами, живем их бытом. Нас не пускают непосредственно на “ленточку” ради безопасности, но мы максимально близко к ней. Если возникнет острая необходимость, я без раздумий сяду за рычаги танка — я это умею. Сейчас каждый должен делать для победы всё, что в его силах.
Как рассказал Владимир Торсуев, поездки на Донбасс начались еще в 2014 году. «За это время мы видели, как менялось настроение людей. Сейчас настрой один — только вперед», — рассказал Владимир Торсуев.
Артисты добавили, что их казачьи корни по линии деда-ростовчанина обязывают их быть в строю в трудные времена. По словам Торсуевых, они не ищут славы в боях, но считают своим долгом быть рядом с теми, кто защищает страну, напоминая бойцам о мирном детстве и ценностях, за которые они сражаются.