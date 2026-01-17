Братья Торсуевы заявили о готовности сесть за рычаги танка

«Мы не просто поем — мы общаемся с ребятами, живем их бытом. Нас не пускают непосредственно на “ленточку” ради безопасности, но мы максимально близко к ней. Если возникнет острая необходимость, я без раздумий сяду за рычаги танка — я это умею. Сейчас каждый должен делать для победы всё, что в его силах.