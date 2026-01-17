Ейский район Краснодарского края остался без электричества

Целый район остался без света на Кубани. Об этом сообщил краевой оперштаб вечером 17 января.
Причиной массового отключения электроэнергии на всей территории Ейском районе стал выход из строя подводящих линий электропередачи, проинформировал глава района Роман Бублик в своём Telegram‑канале.
По его словам, в настоящий момент специалисты ресурсоснабжающих организаций выполняют переключение основной линии электропитания на резервную схему.
Меры направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии потребителям. Ситуация остаётся на контроле местных властей.