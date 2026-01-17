Три новых туристических маршрута появятся в ХМАО

В ХМАО туристам предложат три новых маршрута — «Месторождение Югра», «Ворота в Югру» и тур на Югорский лыжный марафон.
Региональные туроператоры на площадке «Визит Югра» представили три свежих туристических маршрута по ХМАО. Программы сочетают активный отдых, знакомство с культурой коренных народов и погружение в природное наследие региона. Информацию об этом сообщили в пресс‑службе окружного правительства.
«Пятидневный тур “Месторождение Югра” проведет по живописным точкам округа: Когалыму, Сургуту, Сургутскому району и Ханты‑Мансийску. Здесь гости узнают историю нефтяных месторождений, познакомятся с культурой хантов и манси и красотой таежных лесов», — сказано в telegram-канале «Югра Z Официально».
В рамках маршрута «Ворота в Югру» туристы проедут через Югорск, Урай, село Половинки и Ханты‑Мансийск, где смогут проследить связь времен: от освоения Западной Сибири до сохранения обычаев предков в наши дни. Помимо этих двух программ, туристам предложили еще один маршрут — тур на Югорский лыжный марафон. Он ориентирован на любителей активного отдыха: в программе — катание по заснеженным трассам, знакомство с местной культурой и дегустация блюд северной кухни.