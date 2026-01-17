Три новых туристических маршрута появятся в ХМАО

В рамках маршрута «Ворота в Югру» туристы проедут через Югорск, Урай, село Половинки и Ханты‑Мансийск, где смогут проследить связь времен: от освоения Западной Сибири до сохранения обычаев предков в наши дни. Помимо этих двух программ, туристам предложили еще один маршрут — тур на Югорский лыжный марафон. Он ориентирован на любителей активного отдыха: в программе — катание по заснеженным трассам, знакомство с местной культурой и дегустация блюд северной кухни.