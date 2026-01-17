Трамп заявил, что у Гренландии для обороны есть только две собачьи упряжки

На фоне отправки европейских войск в Гренландию президент США Дональд Трамп заявил, что для обороны острова имеется лишь «две собачьих упряжки». Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social.
«В настоящее время у нее [Гренландии] есть лишь две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили совсем недавно», — написал президент США.
Трамп добавил, что только Соединенные Штаты под его руководством «могут играть в эту игру». По его словам, никто не посмеет затронуть этот важнейший участок земли, учитывая, что на кону стоит национальная безопасность США.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп намерен присоединить Гренландию к Штатам. Европа и власти острова выражают осторожное недовольство. При этом в ЕС заявили, что у них якобы есть план в случае, если глава Белого дома перейдет от простых обещаний к действию.