Трамп заявил, что у Гренландии для обороны есть только две собачьи упряжки

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп намерен присоединить Гренландию к Штатам. Европа и власти острова выражают осторожное недовольство. При этом в ЕС заявили, что у них якобы есть план в случае, если глава Белого дома перейдет от простых обещаний к действию.