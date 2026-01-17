Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что у Гренландии для обороны есть только две собачьи упряжки

Президент США поставил под сомнение готовность обороны Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

На фоне отправки европейских войск в Гренландию президент США Дональд Трамп заявил, что для обороны острова имеется лишь «две собачьих упряжки». Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social.

«В настоящее время у нее [Гренландии] есть лишь две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили совсем недавно», — написал президент США.

Трамп добавил, что только Соединенные Штаты под его руководством «могут играть в эту игру». По его словам, никто не посмеет затронуть этот важнейший участок земли, учитывая, что на кону стоит национальная безопасность США.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп намерен присоединить Гренландию к Штатам. Европа и власти острова выражают осторожное недовольство. При этом в ЕС заявили, что у них якобы есть план в случае, если глава Белого дома перейдет от простых обещаний к действию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше