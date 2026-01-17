Климатолог объяснил, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 впервые за пять лет

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Иван Буяков объяснил в эфире телеканала ОНТ, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 году. К слову, впервые такие сильные за пять лет с 2021-го, когда температура за окном опускалась до — 27, а то и −29.
Спикер заметил, что такая погода — нормальная. А циклоны вроде Улли-Фрэнсиса или Хавьера добираются до Беларуси со средиземноморского бассейна «периодически, раз в несколько лет». Вместе с тем, сохраняется и тенденция к потеплению.
«Но потепление — это не только рост температуры воздуха по экспоненте. Оно выражено еще и в нарастании межгодовой изменчивости», — сказал Буяков, вспомнив рекорды тепла на Новый года в Бресте, когда было +15.
Нестабильность белорусских зим климатолог объяснил так:
«Зимой в наших широтах, когда солнце низко, температура воздуха практически полностью зависит от циркуляционного фактора. То есть, откуда к нам придет воздушная масса. И есть или нет снежный покров. В текущем году все сложилось удачно, у нас была серия циклонов со Скандинавии, которые несли прохладный воздух, потом изменилась циркуляция — уже с юга был перенос, заток в тыловой части южного циклона холодного воздуха с северных широт. Установился снежный покров, произошло прояснение, и началось радиационное выхолаживание местности. К тому же, в данный момент у нас установился обширный блокирующий антициклон. Мы сейчас получаем радиационное выхолаживание и мороз на фоне присутствия снежного покрова».
По словам Ивана Буякова, будь в январе 2026-го в Беларуси бесснежная погода, то минус оказался бы скромнее — от −5 до −10.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью на неделе с 19 по 25 января.
Минсвязи же сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса.
А министр ЖКХ Геннадий Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Также ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера.
Кроме того, игрок хоккейной команды президента Беларуси сказал, часто ли Лукашенко посещает тренировки.