Климатолог объяснил, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 впервые за пять лет

«Зимой в наших широтах, когда солнце низко, температура воздуха практически полностью зависит от циркуляционного фактора. То есть, откуда к нам придет воздушная масса. И есть или нет снежный покров. В текущем году все сложилось удачно, у нас была серия циклонов со Скандинавии, которые несли прохладный воздух, потом изменилась циркуляция — уже с юга был перенос, заток в тыловой части южного циклона холодного воздуха с северных широт. Установился снежный покров, произошло прояснение, и началось радиационное выхолаживание местности. К тому же, в данный момент у нас установился обширный блокирующий антициклон. Мы сейчас получаем радиационное выхолаживание и мороз на фоне присутствия снежного покрова».