Братья Торсуевы анонсировали сиквел «Приключения Электроника»

Продолжение легендарного фильма 1979 года может выйти на экраны. Обсуждая сиквел культового фильма, Торсуевы признались aif.ru, что уже пробовали снять пилотные серии продолжения. По их словам, существует срезу несколько версий включая наработки покойного режиссера Бромберга.
Владимир Торсуев рассказал, что идеи продолжения существовали еще у режиссера Константина Бромберга.
«Константин Леонидович написал сценарий еще 20 лет назад. В его версии Электроник — это уже не просто мальчик, а сверхмощный компьютер, который летит на Марс, заводит дружбу с инопланетянами и спасает планету». — Однако современный контекст диктует новые условия.— «Я не могу представить, каким бы сейчас был Электроник, учитывая интернет и ИИ. Это же глыба! Биокомпьютер, подключенный к мировому искусственному интеллекту — представьте этот масштаб. Мы пробовали снимать “Возвращение Электроника”, у нас был сюжет, как он борется за счастье россиян и даже пытается баллотироваться в президенты. Он по-прежнему честный и порядочный. Пока проект на паузе, потому что мы не хотим выпускать плохой продукт. Электроник — это не просто робот, это символ совести», — резюмировал Владимир Торсуев.
По словам Торсуевых, новую историю уже официально запустили в производство.
Юрий Юрьевич отметил, что главная сложность сиквела — сохранить дух порядочности и честности персонажа в мире, где технологии часто используются во вред. Братья намерены лично контролировать процесс, чтобы новая картина не превратилась в пустую пародию, а стала достойным продолжением истории, на которой выросло несколько поколений.