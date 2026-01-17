Братья Торсуевы анонсировали сиквел «Приключения Электроника»

«Константин Леонидович написал сценарий еще 20 лет назад. В его версии Электроник — это уже не просто мальчик, а сверхмощный компьютер, который летит на Марс, заводит дружбу с инопланетянами и спасает планету». — Однако современный контекст диктует новые условия.— «Я не могу представить, каким бы сейчас был Электроник, учитывая интернет и ИИ. Это же глыба! Биокомпьютер, подключенный к мировому искусственному интеллекту — представьте этот масштаб. Мы пробовали снимать “Возвращение Электроника”, у нас был сюжет, как он борется за счастье россиян и даже пытается баллотироваться в президенты. Он по-прежнему честный и порядочный. Пока проект на паузе, потому что мы не хотим выпускать плохой продукт. Электроник — это не просто робот, это символ совести», — резюмировал Владимир Торсуев.