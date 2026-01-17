«Угрозы неприемлемы»: Макрон рассказал о планах ЕС после ввода пошлин США из-за Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что европейские страны дадут скоординированный ответ на решение США ввести пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Угрозы введения тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте. Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены. Мы будем отстаивать европейский суверенитет», — написал президент Франции.
Макрон отметил, что Франция не поддастся никаким угрозам и запугиваниям. Он заявил о решении участвовать в военных учениях в Гренландии в знак приверженности принципам суверенитета и международным нормам.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении 10%-ных пошлин против ряда европейских стран из-за вопроса о Гренландии. Глава Белого дома уточнил, что меры затронут Данию, Францию, Германию, Великобританию и другие страны.