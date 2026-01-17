Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что угрозы президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных пошлин на экспорт против Дании и других европейских стран являются недопустимыми и неприемлемыми. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
— Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями, — написал он.
Макрон подчеркнул, что в случае подтверждения информации о введении пошлин европейские страны дадут единый и скоординированный ответ. Это, по его словам, позволит защитить европейский суверенитет и интересы государств-членов ЕС.
Он отметил, что Европа настроена действовать сообща и не позволит никому диктовать свои условия, добавив, что защита прав и интересов стран блока остается приоритетом для Парижа.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что страна «не позволит себя шантажировать». По его словам, Швеция ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, а также с Норвегией и Великобританией, чтобы выработать совместный ответ на возможные экономические меры со стороны США.
Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.