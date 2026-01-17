Ричмонд
В Киеве зафиксировали самые долгие отключения света

На Украине с наступлением холодов ухудшилась ситуация с электроснабжением.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве, Борисполе и Броварах Киевской области зафиксировали самые долгие отключения света с наступлением на Украине морозов. Об этом пишет издание «Экономическая правда».

С начала 2026 года самая тяжелая ситуация с электричеством наблюдалась в украинской столице, Бориспольском районе и Днепропетровске. Света там не было 30−40% времени. С наступлением морозов ситуация с электроснабжением ухудшилась. Так, например, 10 января в Борисполе света не было 77% времени, в Броварах — 63%, в Киеве — почти 45%.

Отключения света, превышающие 40% времени, были в Кременчуге Полтавской области и ряде населенных пунктов Киевской области — Ирпене, Петропавловской Борщаговке и Буче.

В настоящее время в энергетике Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. В связи с этим школы ушли на каникулы, а супермаркеты, кафе и рестораны приостановили работу.

Ранее агентство Bloomberg писало, что энергокомпании Украины исчерпали запасы оборудования.