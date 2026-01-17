В Киеве зафиксировали самые долгие отключения света

С начала 2026 года самая тяжелая ситуация с электричеством наблюдалась в украинской столице, Бориспольском районе и Днепропетровске. Света там не было 30−40% времени. С наступлением морозов ситуация с электроснабжением ухудшилась. Так, например, 10 января в Борисполе света не было 77% времени, в Броварах — 63%, в Киеве — почти 45%.