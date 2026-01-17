В Windows 11 обнаружили ошибку, которая перезагружала компьютеры

Корпорация Microsoft устранила ошибку в системе Windows 11, из‑за которой компьютеры неожиданно перезагружались вместо выключения или перехода в спящий режим, передает издание PCMag.
Сообщается, что причиной сбоя стал дефект в обновлении KB5073455, что официально подтверждено в отчете о состоянии Windows 16 января. При этом проблема затрагивала ограниченное число пользователей — в основном владельцев устройств с редакциями Windows 11 Enterprise и IoT, где была активирована функция Secure Launch.
По информации издания, сбой был связан с некорректной работой механизма защиты на базе технологии Dynamic Root of Trust for Measurement. При попытке выключить компьютер система запускала перезагрузку, что грозило потерей несохраненных данных. До выхода окончательного патча разработчик рекомендовал временно завершать работу системы через специальную команду в командной строке.
Теперь в Microsoft подтвердили, что ошибка исправлена, а функции выключения и спящего режима работают корректно.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Microsoft устранила 114 проблем безопасности в своей операционной системе Windows 11.