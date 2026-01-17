Ричмонд
Почти половина немцев поддержит бойкот ЧМ в США при захвате Гренландии

Против бойкота ЧМ по футболу в США из-за Гренландии высказались 35% немцев.

Источник: Аргументы и факты

Почти половина немцев поддержит бойкот чемпионата мира по футболу в США, если американские власти решатся на военный захват Гренландии. Таковы результаты опроса, проведенного институтом INSA. Его итоги публикует немецкая газета Bild.

В ходе опроса 47% респондентов выступили за бойкот Германией предстоящего чемпионата, если США все же захватят остров военным путем. Против выступили 35% опрошенных. Еще 18% участников опроса не смогли дать однозначный ответ.

Опрос проводился 15−16 января среди 1002 немцев.

Чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. В нем примут участие 48 национальных команд.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу к независимости от Соединенных Штатов и к борьбе с политикой Трампа.

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
