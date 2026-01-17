«Видимо, есть запасные дети»: отец оставил двухлетнего сына спать на улице и снимал на видео

В Москве мужчина оставил двухлетнего сына спать на тюбинге- «ватрушке» у входа в кафе, а сам преспокойно ушел внутрь заведения греться. Происходящее он снял на видео и выложил в социальную сеть.
Отец написал, что они с ребенком катались с горок и долго гуляли, после чего малыш уснул. Мужчина принял неожиданное решение — не будить сына. И попросту оставил его одного на улице. При этом он показывал жестами неравнодушным прохожим, что является отцом, когда те пытались вмешаться.
Ситуацию заметила женщина, которая резко раскритиковала поведение родителя и вызвала полицию. Отец не стал ждать наряд, забрал ребенка и ушел. Пользователи соцсетей выразили возмущение.
Один из комментаторов написал: «Видимо, есть запасные дети». Другой посоветовал горе-отцу самому поспать на скамейке в мороз. Еще один пользователь отметил: «Ужасно, что вы не понимаете, что подвергаете ребенка опасности».
Ранее в Ростовской области жители многоквартирного дома нашли в подъезде маленького ребенка. Малышу примерно полтора года. Рядом с ним лежала записка от матери. В ней она объяснила, что не в силах заботиться о ребенке и обеспечить ему достойное будущее.