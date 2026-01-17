У бывшего губернатора Белых в СИЗО сменилось более 100 сокамерников

Белых также указывал на тяжелые условия содержания, включая ограничения в длительных телефонных переговорах и свиданиях с близкими. Он заявил, что нахождение на скамье подсудимых за решеткой в ходе длительного процесса, где допрашивались более 70 свидетелей, унижало его достоинство. При этом у него была возможность читать книги и общаться со священником, передает РИА Новости.