У бывшего губернатора Белых в СИЗО сменилось более 100 сокамерников

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых за время нахождения в следственном изоляторе сменил более ста сокамерников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы по его делу.
Согласно материалам, экс-глава региона содержался под стражей с июля 2022 по июнь 2024 года. Он жаловался, что постоянная смена соседей по камере вызывала у него отрицательные эмоции, лишая возможности нормального общения.
Белых также указывал на тяжелые условия содержания, включая ограничения в длительных телефонных переговорах и свиданиях с близкими. Он заявил, что нахождение на скамье подсудимых за решеткой в ходе длительного процесса, где допрашивались более 70 свидетелей, унижало его достоинство. При этом у него была возможность читать книги и общаться со священником, передает РИА Новости.
В августе 2024 года СМИ сообщили, что после выхода на свободу Никита Белых стал заместителем генерального директора кондитерской фабрики «Пермская» по корпоративным вопросам.
14 ноября 2025 года стало известно, что Белых через суд взыскал с Министерства финансов РФ 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за его необоснованного уголовного преследования.