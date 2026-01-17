Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: срочное заседание послов ЕС из-за тарифов Трампа назначено на 18 января

Послы стран ЕС организуют экстренное совещание на фоне намерений Трампа ввести тарифы против стран за поддержку Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС экстренно созывают послов на заседание 18 января в ответ на намерение Дональда Трампа ввести тарифы в отношении стран европы, поддерживающих Гренландию, пишет Reuters.

Накануне американский глава Дональд Трамп сообщил, что США намерены ввести пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии.

Кроме этого, Трамп также выразил готовность Вашингтона незамедлительно вступить в переговорный процесс с Данией и несколькими европейскими странами, предметом которого станет возможное присоединение Гренландии к США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше