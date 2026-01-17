Reuters: срочное заседание послов ЕС из-за тарифов Трампа назначено на 18 января

Страны ЕС экстренно созывают послов на заседание 18 января в ответ на намерение Дональда Трампа ввести тарифы в отношении стран европы, поддерживающих Гренландию, пишет Reuters.
Накануне американский глава Дональд Трамп сообщил, что США намерены ввести пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии.
Кроме этого, Трамп также выразил готовность Вашингтона незамедлительно вступить в переговорный процесс с Данией и несколькими европейскими странами, предметом которого станет возможное присоединение Гренландии к США.
