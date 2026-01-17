Две девочки провалились в открытые люки в Смолевичах, сообщает сайт smolevichi-24.by по информации одной из матерей в социальных сетях. По ее словам, один ребенок провалился в открытый люк, а другой упал в соседний колодец, когда попыталась помочь подруге.