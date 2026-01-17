Две девочки провалились в открытые люки в Смолевичах, сообщает сайт smolevichi-24.by по информации одной из матерей в социальных сетях. По ее словам, один ребенок провалился в открытый люк, а другой упал в соседний колодец, когда попыталась помочь подруге.
К счастью, девочки смогли к приходу родителей выбраться из люков самостоятельно.
«Чудом, дети отделались испугом, мокрой одеждой и потерей обуви», — пишет сайт.
А местный водоканал объяснил smolevichi-24.by причину того, почему колодцы оказались открыты. Организация говорит, что дело в расчистке коммунальщиками дорог после мощных снегопадов. Это привело к тому, что ряд крышек люков был сорван либо смещен. Организация их восстанавливает.
Тем мне менее в водоканале просят белорусов быть бдительными и смотреть под ноги. А про открытый или неплотно закрытый плотно надо позвонить на 115.
