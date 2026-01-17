Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две девочки провалились в открытые люки в Смолевичах

Два ребенка упали в открытые люки в Смолевичах.

Источник: Комсомольская правда

Две девочки провалились в открытые люки в Смолевичах, сообщает сайт smolevichi-24.by по информации одной из матерей в социальных сетях. По ее словам, один ребенок провалился в открытый люк, а другой упал в соседний колодец, когда попыталась помочь подруге.

К счастью, девочки смогли к приходу родителей выбраться из люков самостоятельно.

«Чудом, дети отделались испугом, мокрой одеждой и потерей обуви», — пишет сайт.

А местный водоканал объяснил smolevichi-24.by причину того, почему колодцы оказались открыты. Организация говорит, что дело в расчистке коммунальщиками дорог после мощных снегопадов. Это привело к тому, что ряд крышек люков был сорван либо смещен. Организация их восстанавливает.

Тем мне менее в водоканале просят белорусов быть бдительными и смотреть под ноги. А про открытый или неплотно закрытый плотно надо позвонить на 115.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью на неделе с 19 по 25 января. А климатолог объяснил, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 впервые за пять лет.

Минсвязи же сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса.

А министр ЖКХ Геннадий Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера.