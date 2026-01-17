Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова считает, что в России должно быть больше памятников героям

Захарова призвала устанавливать больше памятников героям России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России должно быть больше памятников ее героям для популяризации отечественной истории в широких массах и среди гостей нашей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На мой взгляд, у нас мало памятников нашим героям. Должно быть больше. Мы очень хорошо знаем наших врагов. Вот правда: кого ни спроси, Наполеона знают все, Александра I не знает никто. Если мы возьмем в процентном соотношении, это так», — сказала она в интервью программе «Русский Мир» на телеканал «Спас».

Как отметила официальный представитель МИД РФ, наличие памятников героям России важно для будущих поколений, популяризации отечественной истории не только среди россиян, но и тех, кто приезжает из-за рубежа.

«Очень хорошо, что мы чествуем и помним зарубежных деятелей. Это всегда прекрасно — находиться в дружественных отношениях с разными странами и показывать им, как мы уважаем их героев, но в первую очередь мы должны знать своих героев», — подчеркнула она.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше