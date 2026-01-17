Армия Ирака заняла бывшую военную базу США

Военные Соединённых Штатов выведены с авиабазы Айн аль-Асад на территории Ираке, её контролирует иракская армия, сообщает Минобороны Ирака.
Ведомство показало кадры с авиабазы.
«Начальник Генерального штаба армии генерал-полковник Абдель Амир Рашид Яраллах проконтролировал распределение задач и обязанностей между воинскими частями и соединениями на базе “Айн-аль-Асад” после вывода американских воск и перехода базы под полный контроль иракской армии», — говорится в сообщении.
По информации Reuters, на базе в настоящее время остаётся несколько военнослужащих из США из-за «ряда проблем с логистикой». По данным агентства, изначально планировалось вывести сотни американских военных к сентябрю 2025 года, а оставшихся — к концу этого года.
Журналисты узнали, что американская сторона проинформировала иракских военных об ускорении процесса вывода.
Ранее сообщалось, что военные Соединённых Штатов начали покидать базу Айн-аль-Асад в западной части Ирака в соответствии с достигнутыми договорённостями с иракскими властями.