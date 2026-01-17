Новые подробности уголовного дела экс-главы Кировской области: жаловался на условия в СИЗО и хотел общения

За время содержания в СИЗО по уголовному делу превышении полномочий экс-губернатор Кировской области Никита Белых сменил свыше 100 сокамерников. При этом он сохранял возможность читать и общаться со священником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.