Новые подробности уголовного дела экс-главы Кировской области: жаловался на условия в СИЗО и хотел общения

За время содержания в СИЗО по уголовному делу превышении полномочий экс-губернатор Кировской области Никита Белых сменил свыше 100 сокамерников. При этом он сохранял возможность читать и общаться со священником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Белых заявлял, что постоянная смена сокамерников была для него «психологически тяжела», так как не позволяла наладить «нормальное общение».
Помимо этого, экс-губернатор выражал недовольство условиями в СИЗО, жалуясь на ограничение права на телефонные переговоры и долгосрочные свидания, а также на «невозможность организовать труд и отдых».
Оперативные данные СИЗО № 1 указывают, что Белых фактически использовал право на телефон, свидания со священником и чтение книг. При этом заявлений о трудоустройстве или длительных свиданиях он не подавал.
Ранее бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отпустили под домашний арест на фоне ухудшения здоровья.