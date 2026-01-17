На западе Украины женщину оштрафовали за видео её дочери с русской музыкой

Суд во Львовской области на западе Украины назначил гражданке штраф по статье о неисполнении родительских обязанностей. Иск был подан после публикации ее дочерью-подростком в TikTok видео с русской песней, сообщает «Опендатабот».
Суд признал женщину виновной в «уклонении от родительских обязанностей». В обосновании говорится, в чем это выразилось: ее дочь опубликовала видеоролик под русскую музыку с использованием нецензурной лексики. Данный контент, как указано в вердикте, «подрывает патриотический дух граждан».
Однако статистика показывает, что русскоязычные песни стабильно лидируют по числу прослушиваний на Украине. На этом фоне уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала ввести ограничения, заблокировав для украинцев российский музыкальный контент на международных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music и YouTube Music.
При этом британский журнал Spectator ранее писал, что большинство украинцев считают нападки на русский язык опасным разъединением Украины.