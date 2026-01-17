На западе Украины женщину оштрафовали за видео её дочери с русской музыкой

Суд признал женщину виновной в «уклонении от родительских обязанностей». В обосновании говорится, в чем это выразилось: ее дочь опубликовала видеоролик под русскую музыку с использованием нецензурной лексики. Данный контент, как указано в вердикте, «подрывает патриотический дух граждан».