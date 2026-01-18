Казахстан и Турция усиливают сотрудничество в гражданской авиации на площадке ИКАО

Встреча прошла в доброжелательной и конструктивной атмосфере и стала важным шагом в развитии взаимодействия двух стран в сфере гражданской авиации.
Взаимная поддержка и безопасность полетов.
В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Турции на площадке ИКАО. Особое внимание было уделено:
взаимной поддержке инициатив в рамках ИКАО, вопросам безопасности полетов, авиационной безопасности и соблюдению международных стандартов.
Отмечалось, что авиационное взаимодействие является одной из наиболее динамично развивающихся сфер казахстанско-турецкого партнерства.
«Дружественные и братские отношения».
Собеседники подчеркнули дружественный и братский характер отношений между Казахстаном и Турцией, а также обратили внимание на высокую интенсивность прямых авиарейсов между двумя странами.
Рост пассажиропотока и расширение маршрутной сети рассматриваются как важный фактор развития туризма, деловых связей и гуманитарного сотрудничества.
Обмен опытом и подготовка специалистов.
Отдельным блоком обсуждения стали вопросы обмена опытом между авиационными властями двух стран, а также:
оказание технической помощи, экспертная поддержка, организация тренингов и обучающих программ для авиационных специалистов.
Стороны отметили важность повышения квалификации кадров и внедрения лучших международных практик в сфере гражданской авиации.
Диалог будет продолжен.
По итогам встречи стороны договорились продолжать и укреплять двусторонние контакты как на уровне постоянных представительств при ИКАО, так и между профильными авиационными ведомствами.
Эксперты отмечают, что активное взаимодействие Казахстана и Турции в ИКАО способствует повышению уровня авиационной безопасности и укрепляет позиции обеих стран в глобальной авиационной системе.