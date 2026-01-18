Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Турция усиливают сотрудничество в гражданской авиации на площадке ИКАО

Постоянный представитель Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Тимур Тлегенов провел встречу с вновь назначенным Постоянным представителем Турции при ИКАО Шебнем Дженк, которая посетила Постпредство Казахстана с визитом вежливости, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Встреча прошла в доброжелательной и конструктивной атмосфере и стала важным шагом в развитии взаимодействия двух стран в сфере гражданской авиации.

Взаимная поддержка и безопасность полетов.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Турции на площадке ИКАО. Особое внимание было уделено:

взаимной поддержке инициатив в рамках ИКАО, вопросам безопасности полетов, авиационной безопасности и соблюдению международных стандартов.

Отмечалось, что авиационное взаимодействие является одной из наиболее динамично развивающихся сфер казахстанско-турецкого партнерства.

«Дружественные и братские отношения».

Собеседники подчеркнули дружественный и братский характер отношений между Казахстаном и Турцией, а также обратили внимание на высокую интенсивность прямых авиарейсов между двумя странами.

Рост пассажиропотока и расширение маршрутной сети рассматриваются как важный фактор развития туризма, деловых связей и гуманитарного сотрудничества.

Обмен опытом и подготовка специалистов.

Отдельным блоком обсуждения стали вопросы обмена опытом между авиационными властями двух стран, а также:

оказание технической помощи, экспертная поддержка, организация тренингов и обучающих программ для авиационных специалистов.

Стороны отметили важность повышения квалификации кадров и внедрения лучших международных практик в сфере гражданской авиации.

Диалог будет продолжен.

По итогам встречи стороны договорились продолжать и укреплять двусторонние контакты как на уровне постоянных представительств при ИКАО, так и между профильными авиационными ведомствами.

Эксперты отмечают, что активное взаимодействие Казахстана и Турции в ИКАО способствует повышению уровня авиационной безопасности и укрепляет позиции обеих стран в глобальной авиационной системе.