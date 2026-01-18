Reuters: послов ЕС экстренно собирают после угроз Трампа из-за Гренландии

Послов стран ЕС созывают на экстренное совещание в Бельгии на фоне угроз президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от дипломатов.
«Послов ЕС созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», — говорится в сообщении.
Заседание запланировано на воскресенье, оно состоится в Брюсселе.
Напомним, Трамп заявил о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии. По словам Трампа, пошлина увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о приобретении Гренландии американской стороной.
Он отметил, что США готовы к переговорам с Данией и некоторыми странами ЕС по вопросу присоединения Гренландии к Соединённым Штатам.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя новые пошлины США в отношении европейских стран, заявил, что членам ЕС не следует провоцировать своего «папочку» — Дональда Трампа.