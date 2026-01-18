Ричмонд
Казахстан и ОАЭ обсудили цифровизацию архивов и перевод редких рукописей

Посол Республики Казахстан в Объединённых Арабских Эмиратах Рашид Жумабек провёл встречу с Генеральным директором Национальной библиотеки и архивов ОАЭ Абдаллой Маджидом Аль Али.

Источник: DKNews.kz

Переговоры были посвящены развитию культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, передает DKNews.kz.

Архивы и библиотеки — новый вектор сотрудничества.

В ходе беседы казахстанский дипломат акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия между библиотеками и архивами Казахстана и ОАЭ, а также подчеркнул важность качественной и практической реализации ранее достигнутых договорённостей.

Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество в архивно-библиотечной сфере открывает новые возможности для сохранения исторического наследия и его популяризации.

Культурные и литературные уголки двух стран.

Отдельное внимание было уделено перспективам реализации совместных культурных проектов. Эмиратская сторона выразила готовность к:

открытию культурных и литературных уголков Казахстана и ОАЭ в библиотеках двух стран, развитию гуманитарных обменов, расширению диалога между научными и культурными кругами.

Цифровизация рукописей и перевод редких изданий.

Одним из ключевых направлений сотрудничества может стать цифровизация древних рукописей и книг по исламской тематике, хранящихся в архивах Казахстана и ОАЭ.

Кроме того, обсуждалась возможность перевода отобранных изданий по политике, экономике, литературе и национальным традициям на арабский и казахский языки, что позволит сделать уникальные материалы доступными более широкой аудитории.

Приглашение в Астану.

В завершение встречи Посол Казахстана вручил Абдалле Маджиду Аль Али официальное приглашение на III Международный конгресс архивистов «Digital Archive EXPO», который пройдёт в Астане с 8 по 12 июня 2026 года.

Генеральный директор Национальной библиотеки и архивов ОАЭ подтвердил своё личное участие в конгрессе, отметив высокий интерес эмиратской стороны к развитию международного диалога в сфере архивного дела и цифровых технологий.

Диалог, ориентированный на будущее.

Эксперты отмечают, что сотрудничество Казахстана и ОАЭ в области архивов и библиотек отражает общий тренд на цифровизацию культурного наследия и укрепляет гуманитарное измерение двусторонних отношений.