Казахстан и ОАЭ обсудили цифровизацию архивов и перевод редких рукописей

Переговоры были посвящены развитию культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, передает DKNews.kz.
Архивы и библиотеки — новый вектор сотрудничества.
В ходе беседы казахстанский дипломат акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия между библиотеками и архивами Казахстана и ОАЭ, а также подчеркнул важность качественной и практической реализации ранее достигнутых договорённостей.
Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество в архивно-библиотечной сфере открывает новые возможности для сохранения исторического наследия и его популяризации.
Культурные и литературные уголки двух стран.
Отдельное внимание было уделено перспективам реализации совместных культурных проектов. Эмиратская сторона выразила готовность к:
открытию культурных и литературных уголков Казахстана и ОАЭ в библиотеках двух стран, развитию гуманитарных обменов, расширению диалога между научными и культурными кругами.
Цифровизация рукописей и перевод редких изданий.
Одним из ключевых направлений сотрудничества может стать цифровизация древних рукописей и книг по исламской тематике, хранящихся в архивах Казахстана и ОАЭ.
Кроме того, обсуждалась возможность перевода отобранных изданий по политике, экономике, литературе и национальным традициям на арабский и казахский языки, что позволит сделать уникальные материалы доступными более широкой аудитории.
Приглашение в Астану.
В завершение встречи Посол Казахстана вручил Абдалле Маджиду Аль Али официальное приглашение на III Международный конгресс архивистов «Digital Archive EXPO», который пройдёт в Астане с 8 по 12 июня 2026 года.
Генеральный директор Национальной библиотеки и архивов ОАЭ подтвердил своё личное участие в конгрессе, отметив высокий интерес эмиратской стороны к развитию международного диалога в сфере архивного дела и цифровых технологий.
Диалог, ориентированный на будущее.
Эксперты отмечают, что сотрудничество Казахстана и ОАЭ в области архивов и библиотек отражает общий тренд на цифровизацию культурного наследия и укрепляет гуманитарное измерение двусторонних отношений.