Календарь на 18 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 января в России отмечают День рождения детского телевидения и День толкового словаря. В разных странах празднуют Всемирный день снега. А для православных верующих наступает особое время — Крещенский сочельник. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 18 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».