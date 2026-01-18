Календарь на 18 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 января в России отмечают День рождения детского телевидения и День толкового словаря. В разных странах празднуют Всемирный день снега. А для православных верующих наступает особое время — Крещенский сочельник. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 18 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 18 января.
* ~День Главного командования ВВС России~
Праздник отмечают в честь исторического события 18 января 1915 года, когда был подписан приказ о создании единого авиационного управления русской армии. Этот день стал отправной точкой в истории отечественного военного авиационного командования.
Сегодня в задачи Главного командования Военно-воздушных сил входят организация боевой подготовки, развитие авиационной техники и обеспечение безопасности воздушного пространства страны.
* ~Всемирный день религии~
Праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье января по инициативе религиозной общины бахаи в США, которая в 1950 году предложила посвятить этот день идее духовного единства человечества. Позднее праздник получил поддержку общественных и межконфессиональных организаций в разных странах.
* ~День рождения детского телевидения в России~
18 января 1963 года в СССР была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. С этой даты ведет отсчет своей истории детское телевидение в России.
Именно благодаря этому направлению появились такие культовые передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Ералаш» и многие другие. Эти программы не только развлекали, но и воспитывали, формировали ценности, учили дружбе, честности и ответственности.
* ~День толкового словаря~
Праздник связан с началом работы над знаменитым «Толковым словарем русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова. Несмотря на давние традиции российской лексикографии, именно этот труд XX века заложил основу современных норм и остается авторитетным справочником. День напоминает о богатстве языка и огромной роли словарей в нашей жизни.
* ~Всемирный день снега~
Всемирный день снега был официально учрежден Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году для популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни среди людей всех возрастов. Его отмечают в предпоследнее воскресенье января. Сегодня по всему миру проходят массовые катания, фестивали, мастер-классы и веселые эстафеты.
* ~ Всемирный день снеговика~
Праздник посвящен одному из главных зимних символов. Его предложил отмечать немец Корнелиус Гретц, собравший крупнейшую в мире коллекцию изображений снеговиков. Символично, что цифра 18 в дате празднования напоминает силуэт снеговика с метлой.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 января в других странах.
День Винни-Пуха — США. Праздник приурочен ко дню рождения писателя Алана Александра Милна, автора историй о легендарном медвежонке. В этот день поклонники героя читают книги и пересматривают мультфильмы.
День основания Лимы — Перу. Столица Перу была основана 18 января 1535 года конкистадором Франсиско Писарро. Сегодня Лима остается крупнейшим культурным, экономическим и туристическим центром страны, а ее историческая часть включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
День Королевских вооруженных сил — Таиланд. Праздник установлен в память о легендарной победе короля Аюттаи Наресуана Великого над наследным принцем Бирмы в поединке на слонах в 1593 году. Для жителей страны это историческое событие символизирует воинскую доблесть и государственный суверенитет.
Религиозные праздники 18 января.
* ~Крещенский сочельник (Навечерие)~
Это день строгого поста и духовной подготовки перед праздником Крещения Господня (Богоявления). Его название происходит от слова «сочиво» — постного блюда из пшеницы, меда и изюма, которое готовят и едят накануне большого праздника.
Пост в Сочельник — одна из древнейших традиций, знак благоговения перед крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Главный смысл — не только ограничение в пище, но и сосредоточение на молитве.
По традиции, верующие воздерживаются от пищи до окончания утренней литургии и первого вкушения освященной воды, подчеркивая приоритет духовного участия в службе.
После литургии совершается великое освящение воды (агиасмы) — торжественный обряд, восходящий к древней традиции. Воду, освященную в сочельник и в сам день Крещения, считают равно благодатной. Ее бережно хранят в доме, употребляют натощак и используют для окропления жилищ.
Народные праздники и приметы 18 января.
* Крещенский сочельник, или Голодный вечер.
В народной традиции этот день называли Голодным вечером из-за строгого поста. На столе были лишь постные блюда: сочиво, кутья, овощные лепешки и мед.
Считалось, что крещенский снег обладает особой целебной силой. Им умывались, добавляли в воду для бани, старались сберечь. Крещенскую воду также берегли весь год, веря в ее способность сохранять свежесть и особую благодатную силу.
Крещенский Сочельник завершал Рождественские Святки. В этот день еще можно было колядовать, а некоторые считали этот день благоприятным для загадывания заветных желаний.
С сочельником было связано множество примет о будущем урожае, погоде и благополучии в доме.
* Приметы:
Много звезд — к крепкому морозу.
Низкие облака вечером — к затяжным холодам.
Красный круг у луны — к ветру.
Южный ветер — к дождливому лету.
Снега много — хлеба будет вдоволь.
Какие исторические события произошли 18 января.
* 1654 год — состоялась Переяславская рада, на которой представители Войска Запорожского приняли решение о вхождении в состав Русского царства, что определило дальнейшее развитие восточнославянских земель.
* 1778 год — Джеймс Кук открыл Гавайские острова, назвав их Сандвичевыми в честь английского адмирала.
* 1825 год — состоялось торжественное открытие нового здания Большого театра в Москве. Оно было построено по проекту архитектора Осипа Бове на месте сгоревшего старого театра.
* 1871 год — в Версале провозглашено создание Германской империи.
* 1925 год — в Москве вышел первый номер литературно-художественного журнала «Новый мир».
* 1926 год — состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”.
* 1943 год — в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Это событие стало составной частью Битвы за Ленинград.
* 1974 год — учреждены орден Трудовой Славы и медаль «Ветеран труда».
Дни рождения и юбилеи 18 января.
* В 1689 году родился Шарль Луи де Монтескье — французский писатель, правовед и философ, один из основателей идеологии либерализма, разработавший доктрину о разделении властей.
* В 1795 году родилась Анна Павловна — дочь императора Павла I, королева Нидерландов.
* В 1835 году родился Цезарь Кюи — композитор, критик и участник объединения «Могучая кучка».
* В 1872 году родился Иван Бубнов — корабельный инженер, внесший большой вклад в развитие отечественного подводного флота.
* В 1882 году родилась Александра Экстер — русская и советская художница-авангардистка, выдающийся театральный и кинохудожник.
* В 1893 году родился Оскар Строк — латвийский советский композитор, автор танго «Черные глаза», «Скажите, почему…», «Лунная рапсодия» и др.
* В 1901 году родился Иван Петровский — математик, академик, ректор МГУ.
* В 1904 году родился Борис Бабочкин — советский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, исполнитель роли Чапаева в одноименном фильме.
* В 1904 году родился Кэри Грант — звезда Голливуда, лауреат премии «Оскар».
* В 1915 году родился Борис Раушенбах — ученый, один из основателей советской космонавтики.
* В 1928 году родился Александр Гомельский — советский баскетбольный тренер.
* В 1933 году родился Рэй Долби — инженер, создатель знаменитой системы шумоподавления Dolby.
* В 1950 году родился Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, народный артист РФ.
Кто отмечает день рождения.
* 71 год исполняется Кевину Костнеру — американскому актеру и режиссеру, двукратному лауреату премии «Оскар», звезде фильмов «Танцы с волками», «Телохранитель» и «Почтальон».
* 66 лет исполняется Марку Райлэнсу — британскому актеру театра и кино, обладателю «Оскара» за роль в фильме «Шпионский мост».
* 64 года исполняется Тамаре Гвердцители — певице, композитору, народной артистке Грузии и России.
* 55 лет исполняется Джонатану Дэвису — вокалисту группы Korn, одному из основателей жанра ню-метал.