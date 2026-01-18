И летели наземь самураи: что якудза делали в Фукусиме

Полезным методологическим инструментом для французского исследователя становится «теория плюща», сформулированная его итальянскими коллегами — они образно сравнивают современную мафию, приросшую к их государству, с плющом, обвивающим дерево в обоюдовыгодном симбиозе: «…плющ губит дерево лишь в тех случаях, когда оно недостаточно жизнестойко. Преступный мир нуждается в государстве как в опоре, в то время как государству он служит для выполнения грязной работы или управления не желающей ему подчиняться частью общества». Теория плюща, замечает Пеллетье, хороша тем, что выходит за рамки марксистской или либеральной философии истории с ее линейным телеологическим взглядом, ограниченным понятиями архаики, модерна и постмодерна, и потому позволяет говорить о якудзе не как о пережитке постфеодальной традиции, а как о вполне жизнеспособной и даже необходимой части государства.