Первая роль: Машков дал старт 150-летию Союза театральных деятелей

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Дата выбрана неслучайно: 17 января страна впервые отмечает новый профессиональный праздник — День артиста. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручили государственные награды деятелям культуры. А председатель СТД РФ Владимир Машков рассказал о 2 тыс. праздничных мероприятий, которые в течение года пройдут по всей стране.
Первый День артиста.
День артиста стал государственным праздником стараниями председателя СТД РФ Владимира Машкова. Год назад на съезде профессионального сообщества народный артист России предложил считать 17 января — день рождения великого реформатора русского театра Константина Станиславского — торжественной датой. Инициативу поддержал президент, и решением правительства в 2025 году новый профессиональный праздник был учрежден.
Он объединяет театральных деятелей, артистов кино, цирка, композиторов, музыкантов, художников, эстрадных исполнителей — всех представителей творческих профессий, чья деятельность направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России. В торжественной обстановке в первый День артиста высокими государственными наградами отметили выдающихся деятелей. Указом президента за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено Максиму Аверину, Анне Михалковой, Александру Олешко.
— Я в пять лет встал на табуретку, спел песню, прочитал стихи и объявил себя: «Народный артист Советского Союза Саша Олешко», — вспомнил последний. — Для меня звание «Народный артист России» — это высокая честь и ответственность. Мы трудимся для народа.
Анна Михалкова призналась, что для нее эта награда — аванс.
— Могу сказать, что отработаю! — улыбнулась народная артистка.
На церемонии также вручили почетный знак за звание заслуженного артиста РФ. Среди тех, кого удостоили, был директор-распорядитель Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной Александр Жигалкин. Орденом за заслуги в культуре и искусстве были награждены народные артисты Виктор Вержбицкий, Ольга Наумова, Виктор Коршунов, Виктор Раков, главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, худрук оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Фрумкин.
Миллиард на праздник.
Именно в этот день дали старт празднованию 150-летия Союза театральных деятелей. Поздравление творческому сообществу от Владимира Путина собравшимся зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России. Глубоко символично, что этот праздник приурочен к дню рождения Константина Сергеевича Станиславского — выдающегося театрального режиссера и актера, создателя всемирно известной творческой школы, яркого явления в отечественной и мировой культуре. Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, развитию традиций, подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение», — отметил Владимир Путин.
На поддержку СТД и празднование его 150-летия выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
— Еще на 18 грантов на мероприятия выделен 441 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив, — добавила Татьяна Голикова. — Президент страны получил нам серьезно подготовиться к этому событию. Это не столичное мероприятие, оно касается всей России, всех регионов — от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя.
Зампред правительства добавила, что началась кампания по возрождению в регионах Домов актера. Кроме того, в стране продолжится реконструкция и ремонт театров. В рамках Национального проекта «Культура» уже приведено в порядок 93 учреждения. В ближайшие пять лет будет реконструировано еще 113.
Марафон пожеланий.
По поручению президента РФ, правительством утвержден амбициозный план мероприятий. В течение года по всей стране их будет около 2 тыс. Самым масштабным станет «Театральный поезд». Вернее, их будет два.
— Первый поезд отправится 12 мая по маршруту «Владивосток — Москва», а второй поезд 27 мая стартует из Севастополя в Москву, — рассказал Владимир Машков. — Оба состава финишируют 30 июня на Киевском вокзале столицы. В каждом городе на пути следования будут проводиться спектакли, мастер-классы, творческие встречи.
На маршруте составов — 43 города. В проекте примут участие 160 театров, которые представят 280 постановок. Прибытие «Театральных поездов» в столицу даст старт центральному событию юбилейного года — марафону-фестивалю «Россия — театр — общество». Он пройдет на нескольких площадках города.
В Национальном центре «Россия» готовится масштабная мультимедийная выставка «Наследие. Театр. Великие». Она покажет, каким будет театр в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности. 4 июня в рамках Международного экономического форума в Мариинском театре состоится большой концерт, приуроченный к 150-летию СТД. А 12 июля грандиозное театрализованное действо пройдет в Херсонесе.
Создается «Золотой фонд театральных постановок России». Это видеоверсии 100 лучших спектаклей страны. Уже сейчас в онлайн-кинотеатрах доступно 15 из них. Для маленьких зрителей будет создан анимационный проект совместно с «Союзмультфильмом», который погрузит их в волшебный мир театра.
Кроме того, Владимир Машков рассказал о том, что СТД решил создать полную базу артистов — участников Великой Отечественной войны. Также будет установлен памятник фронтовым концертным бригадам в Вязьме.
А для тех, кто в сложный для страны период СВО не остался в стороне, будет учреждена медаль «Спасаем веру и Отечество». Этой наградой планируют отмечать тех, чья деятельность направлена на защиту национальных интересов и патриотическое воспитание.
23 октября на исторической сцене Большого театра пройдет съезд Союза театральных деятелей России и награждение юбилейной медалью СТД.