Первая роль: Машков дал старт 150-летию Союза театральных деятелей

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России. Глубоко символично, что этот праздник приурочен к дню рождения Константина Сергеевича Станиславского — выдающегося театрального режиссера и актера, создателя всемирно известной творческой школы, яркого явления в отечественной и мировой культуре. Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны, тех, кто посвящает себя, свой талант сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, развитию традиций, подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение», — отметил Владимир Путин.